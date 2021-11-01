Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı?

Melis Sezen, Ali Yücesoy ve Doğu Demirkol üçlüsü dedektif olacaklar. Yarışmada yarışacak birçok ünlü şarkıcı da var. Yurt dışında yayınlanan “The Masked Singer”ın Türkiye uyarlaması olan yarışmada ünlü yarışmacılar maske takıp şarkılar söyleyecekler. Ve dedektif jüriler ise bu isimlerin kim olduğunu bulmaya çalışacak.