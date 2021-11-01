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Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı?

Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı?
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27 Kasım 2021 - 13:41

Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı?

Türkiye’nin en ünlü isimleri, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek. İddiaya göre Sadakatsiz ile yıldızı parlayan Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” programında dedektif olarak programda yer alacak.

Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 1

Yakında Kanal D ekranlarında başlayacak olan “Maske Kimsin Sen?” yarışmasında dedektif ünlü koltuğunda oturacak isimlerden biri Eda Ece’ydi fakat son dakika bir değişiklikle koltuğa Melis Sezen getirildi.

Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 2

Programın ilk olarak FOX’ta yayınlanması bekleniyordu hatta ilk teklif götürülen isimler arasında Eda Ece’yle birlikte Demet Akalın ve Kerem Bürsin de vardı. PopBizde’nin iddiasına göre programın Kanal D’ye geçmesiyle birlikte dedektif ünlülerde değişiklik yaşanmış.

Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 3

Melis Sezen, Ali Yücesoy ve Doğu Demirkol üçlüsü dedektif olacaklar. Yarışmada yarışacak birçok ünlü şarkıcı da var. Yurt dışında yayınlanan “The Masked Singer”ın Türkiye uyarlaması olan yarışmada ünlü yarışmacılar maske takıp şarkılar söyleyecekler. Ve dedektif jüriler ise bu isimlerin kim olduğunu bulmaya çalışacak.

Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 4

Performansı, gece sonunda stüdyodaki seyirciler tarafından en düşük oyu alan ise o hafta elenecek.

Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 5
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 6
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 7
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 8
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 9
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 10
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 11
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 12
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 13
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 14
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 15
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 16
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 17
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? - Sayfa 18
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