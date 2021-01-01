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Sahalara Geri Döndü !

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Sahalara Geri Döndü !
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06 Eylül 2021 - 12:01
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden komedyen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl sonra Belarus’ta sahneye çıktı. Uzun süredir yalnız olan Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Türkmenistanlı sevgilisiyle  görüntülendi.

Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı uzun yıllar hem hastanede hem de evde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, 3 yıl aradan sonra Belarus‘ta sahneye çıktı. Keyfi yerinde olan Erbil, eskisi gibi sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

40 YAŞ KÜÇÜK AŞKIYLA YAN YANA

Komedyen, salondaki davetlilerin yanı sıra sahnedeki şarkıcı Serkan Kaya ve orkestrasını da gülmekten kırıp geçirdi. Son dönemde sık sık Belarus’a giden Mehmet Ali Erbil’in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi. İkilinin yan yana çektirdiği bir fotoğrafı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

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