Sahalara Geri Döndü !

Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı uzun yıllar hem hastanede hem de evde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, 3 yıl aradan sonra Belarus‘ta sahneye çıktı. Keyfi yerinde olan Erbil, eskisi gibi sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

40 YAŞ KÜÇÜK AŞKIYLA YAN YANA

Komedyen, salondaki davetlilerin yanı sıra sahnedeki şarkıcı Serkan Kaya ve orkestrasını da gülmekten kırıp geçirdi. Son dönemde sık sık Belarus’a giden Mehmet Ali Erbil’in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi. İkilinin yan yana çektirdiği bir fotoğrafı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.