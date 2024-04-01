Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya evlilik için ilk adımı attı! İşte nişandan kareler

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can nişanlandı. Zeynep Özkaya ve arkadaşları o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Diziden arkadaşı Gizem Güven, Özkaya’yı yalnız bırakmadı.

Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can’dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik teklifi almıştı. Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere adalara giden Özkaya, masaya gelen “Benimle evlenir misin?” pastasını görünce neye uğradığını şaşırmıştı.

NİŞANLANDI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından nişan hazırlıkları yaptığını duyuran Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can nişanlandı. Çift mutlu anlarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

YAKIN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Sihirli Annem dizisinde rol arkadaşı olan Gizem Güven yakın arkadaşı Zeynep Özkaya’yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Gizem Güven o anları Instagram hesabından da paylaştı. Geçmişe götüren Gizem Güven, “Zaman geriye aksın” paylaşımında bulundu.

Güven paylaşımına şu notu düştü: Zaman gerçekten su gibi.. beraber büyümek ve her anımıza şahit olmak çok özel ve kıymetli… Gözyaşım pıt tabii… Seni çok seviyorum canımın içi.

Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş da Zeynep Özkaya’nın yakın arkadaşı.

SİHİRLİ ANNEM’İN ÇOCUK YILDIZLARI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

24 yaşında olan Jennifer Boyner, o dönem Toprak karakterine hayat veriyordu. Üniversiteden mezun olan Jennnifer Boyner oyunculuğa devam ediyor.

DAMLA ERSUBAŞI

31 yaşında olan Damla Ersubaşı şimdilerde Instagram’da içerik üreticiliği yapıyor.

Dizide Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür şimdi 33 yaşında. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu olan Buğra Özmüldür çevirmenlik yapıyor.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven, İstanbul Beykent Üniversitesi mezunu. Gizem Güven de Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.