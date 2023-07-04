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Nihat Kahveci’nin eşinden Arda Güler isyanı: Bana bir tatil borçlusun

Nihat Kahveci’nin eşinden Arda Güler isyanı: Bana bir tatil borçlusun
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Temmuz 2023 - 14:46
Fenerbahçe’nin paylaşılamayan yıldızı Arda Güler’in geleceği henüz netlik kazanmazken, eski milli futbolcu Nihat Kahveci İspanyol basınına genç yıldız hakkında bilgi verdi. Kahveci’nin eşinin paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu.

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