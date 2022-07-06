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SILA KONSERİNDE SEVGİLİSİNE ALKIŞ İSTEDİ

SILA KONSERİNDE SEVGİLİSİNE ALKIŞ İSTEDİ
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06 Temmuz 2022 - 9:28

SILA KONSERİNDE SEVGİLİSİNE ALKIŞ İSTEDİ

Sıla: Kalptense kalbe gider
Sıla’nın sevgilisi İlker Kaleli’den başkasını gözü görmüyor. Adeta aşk sarhoşu olan Sıla sahnede
sevgilisi İlker Kaleli’ye alkış istedi. Şarkıcı Sıla, Kerki Solfej organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da
sevenleriyle buluştu. ‘Şarkıcı’ albümündeki yeni parçalarını da ilk kez canlı söyleyen Sıla, “Yeni
şarkılardan çok güzel dönüş aldık.
Sıla Kimdir, Kaç Yaşında? Sıla Nereli?
Şimdi yeni bir şarkı söyleyeceğim. Benim için çok değerli. Buradan
bestecisi İlker Kaleli’ye alkış istiyorum” diyerek ardından ‘Metelik’ şarkısını seslendirdi. Yaklaşık iki
saat sahnede kalan Sıla, sevenlerinin yoğun isteği üzerine alkış eşliğinde sahneye dönerek “Aslan gibi”
ve “Karanfil” şarkılarıyla biss yaptı.
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