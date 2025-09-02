Demet Şener’in Aşk Hayatında Şok Ayrılık: Tolga Arman ile Yol Ayrımı

Ünlü manken ve eski güzellik kraliçesi Demet Şener, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Tolga Arman ile ilişkisini noktaladı. Şener, ayrılık haberini geçtiğimiz gün katıldığı bir magazin programında doğruladı ve takipçilerini bilgilendirdi.

Demet Şener’in aşk hayatı her zaman magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. İbrahim Kutluay ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra Cenk Küpeli ile hayatını birleştiren Şener’in bu evliliği de kısa sürede sona ermişti. Son yıllarda aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü mankenin, Tolga Arman ile yaşadığı ilişki de uzun süre magazin sayfalarını süsledi.

İlişkilerinin geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Şener’in yeniden evlenebileceği iddiaları da magazin gündemini meşgul etti. Ancak çift, bugünlerde aldıkları ayrılık kararıyla evlilik söylentilerini de sonlandırmış oldu.

Demet Şener, magazin programında yaptığı açıklamada, “Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik” ifadelerini kullandı. Bu sözler, ilişkinin karşılıklı anlaşma ve olgun bir şekilde sona erdiğini gösteriyor. Şener’in bu kararı, hem sevenlerini hem de magazin takipçilerini şaşırtmış gibi görünüyor.

Şener’in sosyal medyadaki takipçileri, ayrılık haberi sonrası ünlü mankene destek mesajları yağdırdı. Öte yandan Tolga Arman’ın da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Demet Şener’in önümüzdeki günlerde aşk hayatı ve kariyeriyle ilgili yeni adımları, magazin gündeminde yakından takip edilecek.