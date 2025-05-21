NASA’DAN 2025’İN EN GÜÇLÜ GÜNEŞ PATLAMASI UYARISI

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2025 yılında kaydedilen en güçlü Güneş patlaması olan X2.7 sınıfı patlama sonrası Dünya’yı etkileyebilecek şiddetli bir güneş fırtınası konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlara göre bu fırtına, iletişim sistemleri, elektrik şebekeleri ve uydular üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

GÜNEŞ’İN AKTİVİTE DÖNGÜSÜ TEHLİKELİ SEVİYEYE ULAŞTI

Güneş’in yaklaşık 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesi olan “solar maksimum” evresine girdiği bu dönemde, manyetik kutup değişimi, artan Güneş lekesi sayısı ve yüksek enerjili patlamalar gözlemleniyor. Bu durum, Dünya’nın jeomanyetik alanını daha savunmasız hale getiriyor.

X2.7 SINIFI GÜNEŞ PATLAMASI RADYO VE GPS SİNYALLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Güneş’ten gelen X sınıfı patlamalar, uzaydan Dünya atmosferine ulaşan ani radyasyon dalgaları ile kısa süreli ama etkili bozulmalara neden olabiliyor. NASA’nın açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen X2.7 sınıfı Güneş patlaması, bazı bölgelerde 10 dakikalık radyo kesintileri yaşanmasına yol açtı.

Bu tür patlamalar ayrıca, uyduların görev performansını bozabilir, elektrik şebekelerinde anlık gerilim artışlarına ve GPS sistemlerinde sapmalara neden olabilir.

22 MAYIS’TA AURORA AKTİVİTESİ ARTACAK

Güneş fırtınalarının olumsuz etkilerinin yanında, aurora olarak bilinen kuzey ışıkları gibi görsel doğa olayları da ortaya çıkabiliyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, özellikle 22 Mayıs’ta aurora aktivitesinde artış bekliyor.

SEKTÖRLERE KRİTİK UYARI: ÖNLEM ALINMALI

NASA, özellikle havacılık, savunma, iletişim ve enerji sektörlerine yönelik uyarılarda bulunarak, uzay hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Her ne kadar genel halk bu olaylardan doğrudan etkilenmeyecek olsa da, iletişim ve enerji sistemlerinde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.