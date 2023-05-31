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Bakan Nebati ‘uçaktaki tartışmaya’ dair sessizliğini bozdu! ‘Bir kez daha tescillenmiştir…’

Bakan Nebati ‘uçaktaki tartışmaya’ dair sessizliğini bozdu! ‘Bir kez daha tescillenmiştir…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Mayıs 2023 - 12:48
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kendisinin de yer aldığı uçaktaki tartışma anlarının sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin “Tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır” dedi.

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