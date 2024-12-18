AŞK-I MEMNU’NUN BÜLENT’İ AŞKINI İLAN ETTİ!

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent’i olarak hafızalara kazınan ve son olarak Survivor All Star’da finalist olan Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, sevgilisi Sinem Akar ile birlikte olduğu ilk fotoğrafı Instagram’da paylaşarak hayranlarını şaşırttı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Oyunculuk kariyerine devam eden ve aynı zamanda mimarlık yapan Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile birlikte çekilen bir fotoğrafını kalp emojisi eşliğinde paylaştı. Bu sürpriz paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Aynı fotoğrafı Sinem Akar da kendi Instagram hesabında paylaşarak ilişkiyi doğruladı.

SOSYAL MEDYA HEYECANI

Karacakaya’nın paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sinem Akar, tarzı ve şıklığıyla hayranların beğenisini toplarken, fotoğrafın altına binlerce olumlu yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin uyumuna dikkat çekerek mutluluklarını dile getirdi.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı ‘Bülent’ karakteriyle tanındı ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Son olarak Survivor All Star’da mücadele eden Karacakaya, gösterdiği performansla finalist olmayı başardı. Başarılı oyuncu, hem ekranlarda hem de mimarlık kariyerinde çalışmalarına devam ediyor.

SEVGİLİSİ SİNEM AKAR KİMDİR?

Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi Sinem Akar’ın kim olduğu merak konusu oldu. Tarzı ve giyimiyle dikkat çeken Akar, sosyal medyada olumlu yorumlar aldı. Genç çiftin ilişkisi, magazin dünyasında yeni bir aşk hikayesi olarak konuşulmaya devam ediyor.

SONUÇ: SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE BİR AŞK

Batuhan Karacakaya ve Sinem Akar’ın aşklarını ilan etmeleri, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İkili, bu yeni dönemde sosyal medya paylaşımları ve mutluluklarıyla gündemde olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/