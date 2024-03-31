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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Mart 2024 - 9:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MASAK’ın soruşturması sonrası sosyal medya fenomenlerinin el konulan mal varlığını açıkladı. Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, “Türkiye’de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu.” dedi.

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