Bodrum’da tatil yapan Tuğba Ekinci, magazin muhabirleriyle bir araya geldi. İddialı açıklamalarda bulunan şarkıcı, ” “Ben hem güzelim hem de doğalım. Bana göre bu camianın en güzel kadınıyım” dedi.

Şu sıralar Bodrum’da tatil yapan Tuğba Ekinci önceki gün magazin gazetecileriyle bir araya geldi.

44 yaşındaki şarkıcı muhabirlere iddialı açıklamalarda bulundu. “Ben hem güzelim hem de doğalım. Bana göre bu camianın en güzel kadınıyım. Hiçbir yerimde yaptırdığım hiçbir şey yok, tamamen doğalım” diyen Ekinci sözlerine şöyle devam etti:

“Ara ara yüzüme Nebahat Çehre gibi sadece kese yapıyorum, o kadar.”

Ardından da gazetecilere birbirinden iddialı pozlar verdi.