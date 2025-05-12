SGK’DAN YENİ EMEKLİLİK HAMLESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) maaş hesaplama sisteminde yaptığı düzenlemeler, emeklilik sürecinde önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle 2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapanlar, 2025 ve sonrası için başvuranlara göre daha yüksek maaş alma hakkı kazanırken, binlerce emekli adayının bu nedenle emeklilik başvurusunu geri çekerek maaş iptal talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

2024 BAŞVURANLARI AVANTAJLI DURUMDA

SGK’nın yeni hesaplama yöntemi nedeniyle 2024 yılı içerisinde emeklilik dilekçesi veren vatandaşlar, 2025’te başvuranlara kıyasla yaklaşık yüzde 30-31 oranında daha yüksek emekli maaşı almaya hak kazandı. Bu durumun fark edilmesiyle birlikte, 2024 sonuna doğru yaklaşık 800 bin kişi SGK’ya emeklilik başvurusu yaptı.

MÜCADELE: MAAŞ İPTALİ İÇİN DİLEKÇE YAĞDI

2025’e girilmesiyle birlikte, dilekçe verip maaş bağlatan pek çok kişi, emekli aylıklarının düşüklüğü nedeniyle SGK’ya yeniden dilekçe vererek maaşlarının iptalini talep etti. Emekli maaşını kestirerek çalışmaya devam eden bireyler, sosyal güvenlik destek primi yerine standart sosyal sigorta primine tabi tutuluyor.

ZAMLAR VE EK ÇALIŞMA SÜRESİ MAAŞLARA EKLENİYOR

Habertürk’ün haberine göre; emekli maaşını kestirip yeniden çalışmaya başlayanların maaşı hesaplanırken, ilk emeklilikten sonraki tüm zamlar ve ek çalışma süresinden doğan prim kazancı dikkate alınıyor. Böylece, kişi daha sonra yeniden maaş bağlattığında hem önceki artışlar korunuyor hem de ilave çalışma süresi yeni maaşa katkı sağlıyor.

2025’TEN SONRA BAŞVURANLAR DÜŞÜK MAAŞ ALIYOR

Yeni düzenleme nedeniyle, 2025 yılında doğrudan başvuru yapan emeklilerin maaşları daha düşük seviyede kalırken, 2024 içinde başvuru yapıp daha sonra maaşını iptal edenler hem bu düşüşten etkilenmiyor hem de daha yüksek emekli aylığına sahip oluyor.

UZUN VADEDE KAYIP YAŞANMIYOR

Uzmanlara göre, emeklilik sonrası maaşını kestirip beş yıl daha çalışan bir sigortalı, yeniden maaş bağlatmak istediğinde hem eski maaşına yapılan zamları hem de yeni çalışma dönemindeki prim katkılarını topluca alıyor. Bu da ciddi bir gelir avantajı anlamına geliyor.

Bu sistem, özellikle uzun vadeli planlama yapan ve emeklilik sonrası çalışmaya devam eden bireyler için kazançlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.