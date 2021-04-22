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Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı
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22 Nisan 2021 - 11:03
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),nisan ayı tüketici güven endeksini açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.5 oranında azaldı; Mart ayında 86.7 olan endeks, Nisan ayında 80.2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %7,5 oranında azaldı; Mart ayında 86,7 olan endeks, Nisan ayında 80,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan 2021

HANENİN MADDİ DURUM ENDEKSİ 64.0 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayında 67,3 iken, Nisan ayında %4,9 oranında azalarak 64,0 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 81.0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 87,9 iken, Nisan ayında %7,9 oranında azalarak 81,0 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82.9 OLDU

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Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 94,1 iken, Nisan ayında %11,9 oranında azalarak 82,9 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 92.8 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayında 97,4 iken, Nisan ayında %4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2021

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