AKARYAKITA ÇİFTE ZAM YOLDA!

Petrol piyasalarındaki dalgalanma ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren benzine, 15 Mayıs’tan itibaren ise motorine yeni zamların gelmesi bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte sürücüler bir kez daha pompa fiyatlarındaki artışla karşı karşıya kalacak.

BENZİNE 1.5 TL, MOTORİNE 1.3 TL ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 14 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatına 1.5 TL, 15 Mayıs’ta ise motorinin litre fiyatına 1.3 TL zam yapılması öngörülüyor. Zamların gerekçesi olarak ise ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşlarının Brent petrol fiyatlarını yukarı çekmesi gösteriliyor.

YENİ FİYAT TAHMİNLERİ: BÜYÜKŞEHİRLERDE AKARYAKIT UÇUYOR

Beklenen zamların ardından akaryakıt fiyatlarının büyük şehirlerde ulaşacağı tahmini seviyeler şöyle:

İstanbul

Benzin: 46,77 TL

Motorin: 45,50 TL

Ankara

Benzin: 47,40 TL

Motorin: 46,32 TL

İzmir

Benzin: 47,74 TL

Motorin: 46,65 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 MAYIS 2025 İTİBARIYLA)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45,27 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 45,12 TL

Motorin: 44,08 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara:

Benzin: 45,90 TL

Motorin: 45,02 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir:

Benzin: 46,24 TL

Motorin: 45,35 TL

LPG: 26,04 TL

ZAMLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Akaryakıt zamlarının yanı sıra alkol ürünlerinde de fiyat artışları yaşanırken, vatandaşlar “içmeden çarptı” yorumlarıyla sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında sürücüler ve tüketiciler, temel harcamalarında yeni bütçe hesaplamalarına yönelmek zorunda kalıyor.