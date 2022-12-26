Emekli ve memura büyük zam kapıda!

Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliler de 2023’te maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Yaklaşık 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 1 milyon sosyal yardım alan vatandaşın gözü 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Peki 2023’te zamlı en düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olması bekleniyor? Öğretmen ve polis maaşı ne kadar olacak?