Emekli ve memura büyük zam kapıda!

Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliler de 2023’te maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Yaklaşık 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 1 milyon sosyal yardım alan vatandaşın gözü 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Peki 2023’te zamlı en düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olması bekleniyor? Öğretmen ve polis maaşı ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve memur emeklisi zammı hakkında konuşan Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etmişti.
“ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPACAĞIZ”
Bakan Bilgin, “Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor.
Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz.
Bitmemiş tamamlanmamış çalışmayı önceden açıklamak doğru olmaz. Biz ücret artışların dışında memur ve çalışanlarımızın ücretlerine çok önemli katkı yaptık.
Ücret düzeyinde alınan vergileri vergi dışı bıraktık. Bu tüm ücretlere yansıdı. Şimdi bir başka şey daha yapılıyor.” ifadelerini kullanmıştı.
“VERGİ DİLİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR”
Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti: “Maliye Bakanımızla talepleri birlikte değerlendirdik. Vergide dilimleri için çalışma yapılıyor.
Maliye Bakanımız bunu açıkladığı zaman çok önemli etkisi olacak. Kamu çalışanların ücretlerini çok rahatlatacak. ‘Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz’da alamıyoruz’ eleştirileri ortadan kalkacak.
“BAĞKUR EMEKLİLERİMİZİN DE MAAŞINA DÜZENLEME YAPILACAK”
En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur’lular. Devlet ‘bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim’ demişler.
Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek.”
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan memur zammı hakkında açıklama da bulundu. Yazgan, asgari ücrete yapılan yüzde 54.5’lik artışın memurlara da yansıtılmasını gerektiğini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te geçerli olacak asgari ücretin yüzde 54.5 artışla net 8 bin 500 lira olacağını açıkladı.
Memurların gözü ise ocak ayında yapılacak yeni yıl zammında” diye konuştu. Asgari ücretin 8 bin 506 TL’ye çıkmasını olumlu bulduğunu belirten Yazgan, “Artış kriterlerinin kamu görevlileri için de uygulanmasını istiyoruz” dedi.
“OCAK’TA MEMURUN YÜZÜ GÜLSÜN”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asgari ücret artışı konusunda teşekkür eden Yazgan, “Kamu görevlileri için oransal zammın yanında seyyanen zam ya da taban aylığa artış talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
1 Temmuz itibariyle en düşük devlet memuru maaşının 8 bin 119 TL olduğunu belirten Yazgan, “Asgari ücrete yapılan yüzde 54.5’lik artış esas alınarak yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle seyyanen zam yapılmalı. Kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir” dedi.
Ayrıca, Büro Memur-Sen’den yapılan açıklamada 2010-2022 yılları arasında asgari ücrete ve memurlara yapılan zam oranları yıl yıl rakamlarla paylaşıldı. Açıklamada, “2010-2022 Yılları arasında asgari ücrete oransal olarak yüzde 854 artış yapılmıştı. Asgari ücrete son yapılan %54.5 oranında zamla net asgari ücret 8500 TL’ye çıkarılmıştır.
Bu artışla birlikte asgari ücretteki 2010-2023 yılları arasındaki oransal artış yüzde 1376’ya çıkmıştır. Aynı dönemde, 2010-2022 yılları arasında en düşük devlet memuru aylığına oransal olarak yüzde 598 artış yapılmıştır.
Devlet memurlarına son yıllarda yapılan maaş artış oranları asgari ücrete yapılan artışlarla kıyaslandığında çok düşük kalmıştır. 2023 yılı Ocak ayında devlet memuru maaşlarına yapılacak zam için seyyanen zam asgari ücrete yapılan %54.5 oranı esas alınarak, yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle memur maaşlarında meydana gelen kaybın büyümesine fırsat verilmemelidir” denildi.
“TAHMİNİ ARTIŞ YÜZDE 30-35”
3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak. ATV’ye konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem’e göre “3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak.” Bu hesaplamaya göre 2022’de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023’ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TL’ye yükselecek.
ÖĞRETMEN MAAŞI 16 BİN TL’Yİ GEÇİYOR
2022’de öğretmen maaşı ise ortalama 12 bin 276 TL idi. Bu rakama 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 8 toplu sözleşme ve refah payı eklenecek.
Ortalama beklenen artışın da yüzde 30-35 olduğu hesaba katılırsa 2023’te ortalama öğretmen maaşı 16 bin 572 TL olacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN 2023 MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek.
6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Erdem’e göre buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor.
En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022’deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35’lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023’teki maaşı 5 bin 665 TL’ye çıkmış olması bekleniyor.
2022’de en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 TL iken buna refah payı ve yüzde 30-35’lik enflasyon tahminiyle maaşın ortalama 8 bin 205 TL olması öngörülüyor.