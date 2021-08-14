Seyyar Satıcı Kavgasında Kadına Uçan Tekme !

Zabıta ekipleri, seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak isteyince kavga çıktı. Çıkan kavgada bir İBB zabıtası, bir kadını uçan tekme atarak yere yığdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim’deki Gezi Parkı’nda, 17 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Seyyar satıcılar taş, sopa ve bıçaklarla ekiplere mukavemet gösterince olay yerine polis ekipleri takviye edildi.

Çıkan kavgada bir İBB zabıtası bir şahsı tartaklarken, başka bir zabıta bir kadına uçan tekme attı.

YERDEN KALKAMADI

Kadın, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Başka bir kadın ise olaya çığlık atarak tepki verdi.

Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.