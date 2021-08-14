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Kötü Haber !

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Kötü Haber !
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14 Ağustos 2021 - 11:18
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RTÜK,  cinsel istismar, cinayet ve aile içi şiddetin yer aldığı gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Esra Erol ve Müge Anlı’ya kötü haber! RTÜK harekete geçiyor...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, toplumdan gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kadınların suistimal edildiği evlilik programları kaldırmıştı. Evlilik programlarının yerini ise cinayet, cinsel istismar, aile için şiddet ve kayıpların bulunduğu yayınlar aldı. RTÜK, insanların yargılandığı, sorgulandığı, toplumun değeriyle örtüşmeyen bu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMINA MÜDAHALE EDİLECEK

Uzmanlar tarafından hazırlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak. Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor.

RTÜK’ün bu hamlesine bu tarz içeriklerden program yapan Esra Erol, Müge Anlı ve Ece Üner gibi isimlerin yasak geldiği takdirde ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

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