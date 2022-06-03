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Şeyma Subaşı’dan yarı çıplak üstsüz pozlar! “Spontane ve içtenlikle yapmazsanız…”

Şeyma Subaşı’dan yarı çıplak üstsüz pozlar! “Spontane ve içtenlikle yapmazsanız…”
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03 Haziran 2022 - 15:34
Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı yine üstsüz pozlarını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde mikseri çalıştırmayı beceremeyince dalga konusu olan Subaşı paylaşımlarıyla yine gündeme geldi.

Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 1

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu.

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 2

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan ve Hakan Sabancı ile yakalanan Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını paylaştı.

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 3

Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını paylaşarak şunları yazdı:

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 4

“Geçen aylarda fark ettiğim ve analiz ettiğim gibi, gerçek olmak seçebileceğiniz ya da olmaya zorlayabileceğiniz bir şey değil…

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 5

Spontane ve içtenlikle yapmazsanız hiçbir şey yeterince gerçek hissettirmez.

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 6

Yani gerçek görünmeye çalışmak gerçekliğe ihanettir… Asıl önemli olan gerçek gerçektir, sahte değil, gerçek nadirdir.”

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 7

Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündem olan Subaşı geçtiğimiz günlerde kızı Melisa’yla mutfağa girerek kurabiye yapmaya çalışmıştı.

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 8

Mikseri kullanmayınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 9

İşte Şeyma Subaşı’nın paylaşımları…

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 10

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Şeyma Subaşı'dan yarı çıplak üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..." - Sayfa 11

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