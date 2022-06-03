Şeyma Subaşı’dan yarı çıplak üstsüz pozlar! “Spontane ve içtenlikle yapmazsanız…”

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu.
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Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan ve Hakan Sabancı ile yakalanan Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını paylaştı.
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Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını paylaşarak şunları yazdı:
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“Geçen aylarda fark ettiğim ve analiz ettiğim gibi, gerçek olmak seçebileceğiniz ya da olmaya zorlayabileceğiniz bir şey değil…
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Spontane ve içtenlikle yapmazsanız hiçbir şey yeterince gerçek hissettirmez.
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Yani gerçek görünmeye çalışmak gerçekliğe ihanettir… Asıl önemli olan gerçek gerçektir, sahte değil, gerçek nadirdir.”
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Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündem olan Subaşı geçtiğimiz günlerde kızı Melisa’yla mutfağa girerek kurabiye yapmaya çalışmıştı.
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Mikseri kullanmayınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu.
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İşte Şeyma Subaşı’nın paylaşımları…
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