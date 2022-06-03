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Harbiye’de Yıldız Tilbe İzdihamı

Harbiye’de Yıldız Tilbe İzdihamı
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03 Haziran 2022 - 14:48

Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda kendisini
dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Göklerde Gibiyim

Besteleriyle ve sesiyle Türk müziğine damga vuran Yıldız Tilbe Globe
Live organizasyonu ile Harbiye açıkhava sahnesinde düzenlenen ve tüm
biletleri günler öncesinden tükenen konserde unutulmaz şarkılarını
kendisini dinlemeye gelen 5bin kişilik koroyla birlikte söyledi. Özel
tasarlanan sahnesi, şarkıları ve dansları ile kendisine hayran bırakan
Yıldız Tilbe sahnede “ Uzun zaman sonra ilk defa topuklu ayakkabı
giyiyorum kendimi göklerde hissediyorum” dedi.

Tilbe’yi izlemeye gelenler arasında Hafsanur Sancaktutan, İpek
Tanrıyar ve eşi Murat Evler’de vardı.

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