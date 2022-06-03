Harbiye’de Yıldız Tilbe İzdihamı

Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda kendisini

dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Göklerde Gibiyim

Besteleriyle ve sesiyle Türk müziğine damga vuran Yıldız Tilbe Globe

Live organizasyonu ile Harbiye açıkhava sahnesinde düzenlenen ve tüm

biletleri günler öncesinden tükenen konserde unutulmaz şarkılarını

kendisini dinlemeye gelen 5bin kişilik koroyla birlikte söyledi. Özel

tasarlanan sahnesi, şarkıları ve dansları ile kendisine hayran bırakan

Yıldız Tilbe sahnede “ Uzun zaman sonra ilk defa topuklu ayakkabı

giyiyorum kendimi göklerde hissediyorum” dedi.

Tilbe’yi izlemeye gelenler arasında Hafsanur Sancaktutan, İpek

Tanrıyar ve eşi Murat Evler’de vardı.