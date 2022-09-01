SILA ÜÇ GÜNDE 10 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Sıla İzmir konserinde son dönemdeki bir çok şarkısını birlikte yazdığı Umut
Yaşar Sarıkaya’yı ağırladı
Geçtiğimiz yazın en çok biletli konser veren sanatçılarından Sıla, sahne
maratonuna hız verdi. Üç gün peş peşe düzenlenen ve biletleri günler
öncesinden tükenen konserleriyle yaklaşık 10 bin kişilik hayran kitlesine ulaştı.
Sıla’nın aralıksız konser maratonu Alaçatı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun
100 yılı kapsamında 15 Eylül’de Alaçatı Amfitiyatro’da başladı. 16
Eylül’de sevilen şarkılarını Ankara’da Atılım Üniversitesi Amfi
Tiyatro’yu dolduran hayranlarına söyledi. 17 Eylül’de ise İzmir Kültür Park
Açıkhava Tiyatrosu’nda 3 bini aşkın hemşehrisiyle buluştu. Sanatçı sahnesinde
son dönemde Arz, Sek, Velhasıl gibi bir çok şarkıyı beraber yazdığı Umut
Yaşar Sarıkaya’yı ağırladı. Birlikte yazdıkları Karanfil şarkısını söyleyen ikili, uzun
süre alkışlandı.