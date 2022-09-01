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SILA ÜÇ GÜNDE 10 BİN KİŞİYE ULAŞTI

SILA ÜÇ GÜNDE 10 BİN KİŞİYE ULAŞTI
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19 Eylül 2022 - 17:20

Sıla İzmir konserinde son dönemdeki bir çok şarkısını birlikte yazdığı Umut

Yaşar Sarıkaya’yı ağırladı

Geçtiğimiz yazın en çok biletli konser veren sanatçılarından Sıla, sahne

maratonuna hız verdi. Üç gün peş peşe düzenlenen ve biletleri günler

öncesinden tükenen konserleriyle yaklaşık 10 bin kişilik hayran kitlesine ulaştı.

Sıla’nın aralıksız konser maratonu Alaçatı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun

100 yılı kapsamında 15 Eylül’de Alaçatı Amfitiyatro’da başladı. 16

Eylül’de sevilen şarkılarını Ankara’da Atılım Üniversitesi Amfi

Tiyatro’yu dolduran hayranlarına söyledi. 17 Eylül’de ise İzmir Kültür Park

Açıkhava Tiyatrosu’nda 3 bini aşkın hemşehrisiyle buluştu. Sanatçı sahnesinde

son dönemde Arz, Sek, Velhasıl gibi bir çok şarkıyı beraber yazdığı Umut

Yaşar Sarıkaya’yı ağırladı. Birlikte yazdıkları Karanfil şarkısını söyleyen ikili, uzun

süre alkışlandı.

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