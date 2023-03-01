KADINLARDA STİL KONUSUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

BUNLARI ASLA YAPMAYIN

Güzel gözükmek isterken komik duruma düşmek, şıklıkla lüksü karıştırmak, mekâna, yaşa uygun kıyafet seçememek kadınların en büyük korkusu. Ancak güzel ve şık görünmek o kadar da zor değil. Biraz dikkat, biraz da küçük dokunuşlarla hem şık ve alımlı olabilirsiniz. Türkiye’nin en büyük ve en iyi moda haber sitesi www.modatava.com yazarı ünlü Koreograf, Moda ve Stil Danışmanı Asil Çağıl, kadınların yaptığı en büyük giyim yanlışlarını sıraladı ve çözüm önerilerini sundu.

YERİNE GÖRE GİYİNMEK

Şık bir partiye salaş bir pantolonla, bir sokak festivaline gece kıyafetiyle katılamazsınız. Bu en basit görgü kuralıdır. Eğer rahatlığınızın ön planda olacağı bir aktiviteye katılıyorsanız, kıyafetinizi buna göre seçmeye özen gösterin. Eğer yaşınız 30 ve üzeriyse kamuflaj desenli kıyafetlerinizi hemen gardırobunuzun derinliklerine gömün ya da yeğeninize verin. Çünkü onlar gerçekten gençler için. Renk uyumu konusunda takıntılı olabilirsiniz ama eğer tonları tutturamayacaksanız, boş ver. Bugünlerde bütün modacılar renk uyumunun çok demode olduğunu söylüyor. Renk uyumundan çok daha önemli detaylar var. Taytlar birkaç sezondur çok moda ama eğer bacaklarına yeterince güvenmiyorsanız, asla taytı tek başına giymeyin. Uzun tunikler ve topuklu çizmelerle çok daha çekici görünebileceğiniz hale getirin. Modanın duayenleri beyaz; topuklu çizmelerin bir kadını bayağılaştırmaktan başka bir işe yaramadığını söylüyor. Siz de onlara kulak verin ve eğer böyle bir çizmeniz varsa, hemen ondan vazgeçmenin yollarını bulun.

AKSESUAR KULLANIMI

Eğer gereğinden fazla kiloluysanız, küçük bir sırt çantası yerine daha büyük omuz çantalarını tercih etmelisiniz. Böylece fazla kilolarınızı da kamufle edebilirsiniz. Şıklık bir bütündür ve bunu asla tek bir aksesuarla sağlanamaz. Eğer her tarafınız dökülüyorsa, sadece çok trend bir çanta veya ayakkabı giyerek kendinizi asla kurtaramazsınız. Eğer kış aylarını karın aylarca erimediği bir yerde geçirmiyorsanız, asla böyle bir bota ihtiyacınız olmayacak. Özellikle de metropollerde! Havanın her daim değiştiği bahar aylarında daha makul kıyafetler giyerek komik görünme ihtimalini sıfırlayabilirsiniz.

BEYAZ PANTOLON KABUSU

Dünyanın en riskli kıyafeti beyaz pantolondur. Pantolonunuz önden gayet şık görünebilir ama ya arkadan? Vücuduna göre giyinmek önemlidir. Bir moda kurbanı olmak istemiyorsanız, kıyafet alışverişi yaparken çok iyi düşünün. Kabinde giydiğiniz parçaların her birini ayrı ayrı inceleyin, vücuduna yakışıp yakışmadığına bakın ve öyle alın. Popo kısmı taşlanmış jean pantolonlar moda olsa da bunun ancak çok formda birine yakışacağını unutmayın. Düşük bel pantolonlar giymenizde bir sakınca yok. Moda giy diyor, markalar onu üretiyor ancak yan yağlarınız ya da göbeğiniz pantolondan fırlıyorsa bu tip pantolonları giymekten kaçının. Bedeninize uygun olmayan her türlü pantolon sizi kötü gösterir.

BUNLARA MUTLAKA DİKKAT

Kaçık çorapla dolaşmak kadının tüm zarafetini bir anda yok edebiliyor. Bu yüzden yanınızda yedek çorap taşımak hayat kurtaran önemli bir detaydır. Kıyafeti denediniz çok beğendiniz, üzerinizde çok güzel durdu. Ama satın almak için yeterli değil. Kumaş ve dikiş kalitesi çok önemlidir. Üzerinize seçeceğiniz kıyafet ucuz durmamalı, sizi terletmemeli ya da yıkamada boyası akmamalı. Son olarak, pahalı bir markadan ürün aldığınızda üzerindeki logo ne kadar büyükse verdiğiniz paraya o kadar değer diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Markanın temsilcisi gibi görünmeyin, satın aldığınız ürünlerin modeline ve kalitesine bakın, eğer yeterince kaliteliyse zaten kendini gösterir. Bir kadının asla yapmaması gereken hatalardan biridir. Bakımsız ayaklarda dünyanın en güzel ayakkabısını da alsanız ya da en şık kıyafetini de giyseniz şık olamazsınız. Eğer ayaklarınıza güvenmiyorsanız açık ayakkabı satın almayı çok tercih et