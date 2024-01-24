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AK Parti’nin Ankara ilçe adayları belli oldu

AK Parti’nin Ankara ilçe adayları belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Ocak 2024 - 10:34

Mevcut başkanlardan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse liste dışında kaldı.

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