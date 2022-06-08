Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mohammed Alsaloussi’yle yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Sevgilisinin evlilik teklifine ‘evet’ yanıtı veren Subaşı, sosyal medya hesabında evlilik hazırlıkları yaptığı açıklamayla Mohammed Alsaloussi’yle ayrıldığını duyurmuştu.
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Ayrılığın ardından adı Hakan Sabancı ile anılan ünlü isim, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
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Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Fenomen ismin iç çamaşırlı paylaşımı, Instagram’da hızla gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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İşte o paylaşım…
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