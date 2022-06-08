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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! “Don sütyenle de çıkılmaz ki”
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08 Haziran 2022 - 13:54
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen ünlü ismin paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi paylaşımı beğenirken kimisi eleştirdi.
Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 1

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mohammed Alsaloussi’yle yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 2

 Sevgilisinin evlilik teklifine ‘evet’ yanıtı veren Subaşı, sosyal medya hesabında evlilik hazırlıkları yaptığı açıklamayla Mohammed Alsaloussi’yle ayrıldığını duyurmuştu.

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 3

Ayrılığın ardından adı Hakan Sabancı ile anılan ünlü isim, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 4

Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 5

Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 6

Fenomen ismin iç çamaşırlı paylaşımı, Instagram’da hızla gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 7

İşte o paylaşım…

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 8

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 9

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 10

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 11

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 12

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 13

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 14

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 15

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 16

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 17

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 18

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 19

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 20

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Şeyma Subaşı iç çamaşırlarıyla yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki" - Sayfa 21

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