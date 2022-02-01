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Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı…

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı…
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16 Şubat 2022 - 16:17

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı…

Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Pars rolüyle dikkat çeken 36 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’tan ayrılık haberi geldi.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 1

Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz Ak’ın bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşadığı biliniyordu.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 2

Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisinden 14 yaş büyük olması çok konuşulmuştu.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 3

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Savcı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak, genç sevgilisinden ayrıldı.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 4

İş hayatında başarıyı yakalayan oyuncunun özel hayatında ise işler yolunda gitmedi.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 5

FİKİR ANLAŞMAZLIĞI YAŞADILAR

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan eski Miss Turkey finalistlerinden Nazlı Çetin’le fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldı.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 6

Taraflar birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 7

 Nazlı Çetin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 8
Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 9
Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 10
Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 11
Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 12

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 14

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 17

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 20

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı… - Sayfa 22

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