Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü

Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli’nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü. Konserin bir kısmında eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Defne Samyeli, spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek bu alanlardaki yeteneklerini de gözler önüne serdi. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Samyeli, bir mekanda sahne aldı.