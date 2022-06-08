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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü

Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü
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08 Haziran 2022 - 13:46

Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli’nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü. Konserin bir kısmında eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 1

Defne Samyeli, spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek bu alanlardaki yeteneklerini de gözler önüne serdi. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Samyeli, bir mekanda sahne aldı.

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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 2

Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli’nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü.

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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 3

Konserin bir kısmında iki aşamada eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 4

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Defne Samyeli’nin konser görüntülerini beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 5

İşte o anlar;

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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 6
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 7
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 9
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 10
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 11
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 12
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 13
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 14
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 15
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 16
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 17
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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 18

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