ŞEYMA SUBAŞI CACIĞIN ADINI UNUTTU, SOSYAL MEDYA KARIŞTI!

Sosyal medya paylaşımları ve yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez mutfakta yaşadığı komik bir anıyla sosyal medyayı salladı. Aslıhan Doğan Turan’ın sunduğu “5 Çayı” programına konuk olan Subaşı, cacığın adını unuttuğu anlarla izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı.

“CACIK NEYDİ YA?” DİYEREK KARIŞIK MEZELERİ UNUTTU

Program sırasında patates salatası ve cacığı tarif etmeye çalışan Şeyma Subaşı, mezelerin adlarını hatırlayamayınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Mutfakla pek ilgisinin olmadığını samimi şekilde itiraf eden Subaşı, verdiği tepkilerle sosyal medyada viral oldu.

KIZI MELİSA’DAN DA MUTFAK ELEŞTİRİSİ GELMİŞTİ

Daha önce de kızı Melisa ile yaptığı bir sohbette “annem sadece çay ve kahve yapabiliyor” sözleriyle gündeme gelen Subaşı, mutfaktaki deneyimsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Programdaki davranışları izleyiciler tarafından “dünyadan bihaber halleri” olarak yorumlandı.

YENİ AŞKI MARLON İLE GÜNDEMDEYDİ, ŞİMDİ DE MUTFAKTA

Brezilyalı sevgilisi Marlon ile yaşadığı aşkla uzun süredir magazin gündeminde olan Şeyma Subaşı, bu kez yemek konusundaki zayıflığı ile dikkat çekti. Enerjik tavırları ve açıklamalarıyla sosyal medyada yeniden gündem olan Subaşı, “Mutfakla hiç aram yok, dürüst olayım” sözleriyle izleyenleri kahkahaya boğdu.

Programın yayınlanmasının ardından kısa sürede binlerce paylaşım alan görüntüler, Twitter ve Instagram’da espri konusu oldu. Kullanıcılar, “Cacık unutulmaz, bu başka seviye” ve “MasterChef’e asla çağrılmaz” gibi yorumlarla olaya mizahi yaklaştı.