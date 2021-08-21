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Sevgilisinden İç Çamaşırsız Pozlar

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Sevgilisinden İç Çamaşırsız Pozlar
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21 Ağustos 2021 - 10:24
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Oyuncu Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit, sosyal medya hesabından cüretkâr pozlarına devam ediyor. İç çamaşırsız paylaştığı fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum gelirken ilk yorum sevgilisi Ozan Dolunay’dan geldi.

Yüksek Sosyete, İyi Günde Kötü Günde ve Zalim İstanbul gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Ozan Dolunay, bir süredir sosyal medya fenomeni Pelinay Yiğit ile aşk yaşıyor. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yiğit, son paylaştığı pozlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“EVDE YANGIN VAR”

Instagram’da 117 bin takipçisi bulunan Pelinay Yiğit, son olarak iç çamaşırsız pozlarını paylaştı. Yiğit’in herhangi gibi bir açıklama eklemeden paylaştığı pozlarına oyuncu sevgilisinden yorum gecikmedi. Cesur pozlar karşısında sessiz kalamayan Ozan Dolunay, “Evde yangın var” yorumunu yaparak alev emojisi koydu. Yiğit ise oyuncu aşkına, “Alo 911” yorumuyla karşılığını verdi.

Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisi yorum: Evde yangın var

Pelinay Yiğit’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisi yorum: Evde yangın var

Yiğit, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Çift, geçtiğimiz aylarda Çeşme’de tatilde samimi şekilde görüntülenmişti.

Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisi yorum: Evde yangın var

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