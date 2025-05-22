DEMANS HASTASI İNAN KIRAÇ İÇİN ŞOK İDDİA

İleri derecede demans hastası olan ve mahkeme kararıyla vesayet altına alınan iş insanı İnan Kıraç hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu’nun “akli melekeleri yerinde değil” raporu sonrası mahkeme tarafından vasileri atanan Kıraç’ın, hastaneye götürülmesi eşi Emine Alangoya tarafından engellendiği öne sürüldü.

İNAN KIRAÇ’A VESAYET KARARI: VASİLER BELİRLENDİ

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden olan İnan Kıraç, 2024 yılında Emine Alangoya ile evlenmişti. Ancak kızı İpek Kıraç, bu evliliğe itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sürecinde alınan Adli Tıp raporunda Kıraç’ın ileri derecede demans hastası olduğu tespit edilmiş ve mahkeme, Avukat Atakan Yılmaz ile Avukat Mert Öztekin’i resmi vasi olarak atamıştı.

HASTANE MUAYENESİ ENGELLENDİ İDDİASI

Vasiler, geçtiğimiz günlerde İnan Kıraç’ı Koç Üniversitesi Hastanesi’ne götürmek istedi. Ancak iddialara göre eşi Emine Alangoya bu muayeneyi engelledi ve Kıraç’ı Koç yerine Kartal Devlet Hastanesi’ne götürdü. Bu hamle, yetkili vasilerin onayı olmadan yapılması nedeniyle tartışma yarattı.

VASİLER POLİ

İnan Kıraç’ın Kartal Devlet Hastanesi’nde olduğunu öğrenen vasiler Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin, hastaneye polis eşliğinde giderek duruma müdahale etti. Kıraç’ı yeniden Koç Üniversitesi Hastanesi’ne götürmek isteyen avukatlar, bir kez daha Emine Alangoya’nın engellemesiyle karşılaştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, KIRAÇ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Taraflar arasında yaşanan gerginlik üzerine polis olay yerine müdahale etti. Günü sonunda İnan Kıraç, vasileri ve polis eşliğinde Koç Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, taraflar arasındaki hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.