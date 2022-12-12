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Şeyhin “hem damadı hem de veliahdı”ymış: Kadir İstekli’nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı

Şeyhin “hem damadı hem de veliahdı”ymış: Kadir İstekli’nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı
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12 Aralık 2022 - 14:55
6 yaşındaki küçük kızla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Kadir İstekli ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarikatta Abdülkadir ismiyle tanınan İstekli’nin sıradan bir mürit olmadığı, “şeyhin hem damadı hem de veliahdı” olduğu belirtilirken; görüntüleri de ortaya çıktı. Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki merkezinde vaaz verdiği görülen İstekli’nin söz konusu görüntülerde vaaz verirken kullandığı ifadeler dikkat çekti.

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