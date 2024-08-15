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Kerem Alışık’ın yine gözleri yaşaracak!

Kerem Alışık’ın yine gözleri yaşaracak!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ağustos 2024 - 17:08
Aileden sanatçı kimliğe sahip ünlü tiyatrocu ve sinema
oyuncusu Kerem Alışık, yine gözyaşlarına hâkim olamayacak…
Türk Sinemasında bir döneme damga vurmuş ünlü sanatçı Sadri
Alışık’ın adını taşıyan Sadri Alışık Kültür Merkezi “SAKM” yine
mezuniyet veriyor. Babasının adını taşıyan sanat yuvasını her
türlü ekonomik şartlara rağmen sürdüren Kerem Alışık aile
sanat geleneğini yaşatmanın dışında ünlü oyuncu annesi Çolpan
İlhan’ın da vasiyetini yerine getiriyor…
Kerem Alışık’ın hocalığını yaptığı, Tiyatroya gönül vermiş bir
avuç oyuncu bu hafta üç gün üst üste ikişer seans sahneye
çıkacaklar… Hayvan Yasasının protesto edildiği sıcak
gündemde tiyatro oyununda minik bir köpek oyuncu da
sahnede olacak. Hayvan dostu genç tiyatrocular
sergileyecekleri eserde köpek oyuncu “İbo” ile sahne almaktan
çok memnunlar…
Tiyatro eğitimin kilometre taşı sayılan önemli bir eserle, William
Shakespeare’in romantik komedyası “Bir Yaz Dönümü Gecesi
Rüyası” adlı oyunu SAKM oyuncularıyla sahne alacak… Türk
Tiyatrosunda saygın isme sahip olan Özgür Yalım’ın yönettiği bu
oyun için genç tiyatrocular altı aydır sahnede ter döküyorlar…
Dans koreografisini Ziver Armağan Açıl’ın hazırladığı “Bir
Yazdönümü Gecesi Rüyası” iki kast olarak sergileniyor…
Ana teması aşk ve evlilik olan oyunda olaylar Antik Yunan’da
geçiyor… Oyunun karakterleri ise şöyle: Berceste Kalafat, Ece
Yakutlar Özcan, Melisa Akaslan, Ozan Can, Mazlum Aksoy, Deniz
Ufuk, Melodi Menase, Selin Sarsan, Senanur Belma Ağcabay,
Ahmet Kaya Balıkçı, Ekin Jabban, İbrahim Ürgen, Ege Denizoğlu.
Ve “oyuncu Köpek” İbo
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