La Casa de Papel’in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi!

La Casa de Papel dizisisinde canlandırdığı Tokyo karakteriyle adını dünyaya duyuran İspanyol oyuncu Ursula Corbero, Amerika’nın Miami kentine gitti. Oyuncunun mini şortuyla paylaştığı karelere milyonlarda beğeni yağdı.
La Casa de Papel dizisiyle adını dünyaya duyuran Ursula Corbero, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.
Amerika’nın Miami kentine giden İspanyol oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram’dan yayınladı.
KISA SÜREDE 2 MİLYON BEĞENİYE ULAŞTI
Sahilde beyaz mini şortuyla objektif karşısına geçen Corbero, pozlarıyla kısa sürede binlerce yorum aldı.
23 milyon takipçisi olduğu Instagram’dan karelerine, “Miami” diyen yazan oyuncu, dört saatte 2 milyona yakın beğeni aldı.
La Casa de Papel canlandırdığı Tokyo karakteriyle gündem olan Corbero, saçını da uzattığı görüldü.
İşte o kareler…