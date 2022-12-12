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La Casa de Papel’in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi!

La Casa de Papel’in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi!
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12 Aralık 2022 - 14:50

La Casa de Papel dizisisinde canlandırdığı Tokyo karakteriyle adını dünyaya duyuran İspanyol oyuncu Ursula Corbero, Amerika’nın Miami kentine gitti. Oyuncunun mini şortuyla paylaştığı karelere milyonlarda beğeni yağdı.

La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 1

La Casa de Papel dizisiyle adını dünyaya duyuran Ursula Corbero, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.

La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 2

Amerika’nın Miami kentine giden İspanyol oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram’dan yayınladı.

La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 3

KISA SÜREDE 2 MİLYON BEĞENİYE ULAŞTI

Sahilde beyaz mini şortuyla objektif karşısına geçen Corbero, pozlarıyla kısa sürede binlerce yorum aldı.

La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 4

23 milyon takipçisi olduğu Instagram’dan karelerine, “Miami” diyen yazan oyuncu, dört saatte 2 milyona yakın beğeni aldı.

La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 5

La Casa de Papel canlandırdığı Tokyo karakteriyle gündem olan Corbero, saçını da uzattığı görüldü.

La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 6

İşte o kareler…

La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 7
La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 8
La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 9
La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 10
La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi! Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı - Sayfa 11

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La Casa de Papel’in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi!
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