La Casa de Papel’in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi!

La Casa de Papel dizisisinde canlandırdığı Tokyo karakteriyle adını dünyaya duyuran İspanyol oyuncu Ursula Corbero, Amerika’nın Miami kentine gitti. Oyuncunun mini şortuyla paylaştığı karelere milyonlarda beğeni yağdı.

La Casa de Papel dizisiyle adını dünyaya duyuran Ursula Corbero, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.

23 milyon takipçisi olduğu Instagram’dan karelerine, “Miami” diyen yazan oyuncu, dört saatte 2 milyona yakın beğeni aldı.