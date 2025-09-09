Şevval Şahin’in Annesi Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı

Miss Turkey 2020 güzeli Şevval Şahin, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde sevgilisi Burak Ateş ile ilişkisi ve şoförlü aracıyla ilgili sosyal medyada yorum konusu olmuştu.

Ancak bu kez gündem, Şahin’in annesi oldu. Ünlü modelin annesi, genç ve bakımlı görünümüyle sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dikkat çekti. Takipçiler, annesinin güzelliğine övgü yağdırdı ve yorumlarda, “Güzellik genetikmiş”, “Ablası gibi” ve “Annesi kızından güzelmiş” gibi ifadeler kullanıldı.

Şevval Şahin’in annesinin bu paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı ve kısa sürede gündeme oturdu.