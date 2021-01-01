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A Haber’e Müjde: Maske Kimsin Sen Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

A Haber’e Müjde: Maske Kimsin Sen Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
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05 Ocak 2022 - 15:22

A Haber’e Müjde: Maske Kimsin Sen Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Türkiye’nin en renkli yarışmasını satanizm iftirasıyla hedef alan A Haber ve yandaş medya trolleri için flaş haber.. Maske Kimsin Sen yarışmasının 3. bölüm fragmanları yayınlandı.

A Haber'e Müjde: Maske Kimsin Sen Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

A Haber öncülüğündeki Yandaş medyanın ve sosyal medyadaki trol çetelerinin ‘Satanizm propagandası’ iftirasıyla hedef aldığı FOX TV’nin yeni yarışması Maske Kimsin Sen hakkında RTÜK inceleme başlatmıştı.

Yapımcılığını Medyapım’ın, sunuculuğunu Tansel Öngel’in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol’un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışmasının ilk bölümü 1 Ocak’ta ikinci bölümü ise 2 Ocak’ta yayınlanmıştı.

Yarışmanın 3. bölümüne ait fragmanlar yayınlandı: 👇

A Haber ve yandaş medyaya yeni malzeme geldi. İşte A Haber’in uzmanlarının canlı yayında didik didik edeceği yeni görüntüler.

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