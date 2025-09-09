Pınar Altuğ’un Yoga Videolarına Eleştirilere Yağmur Atacan’dan Tepki!

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan Pınar Altuğ’un yoga videoları, bazı kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı. Videoların ardından ünlü oyuncu Yağmur Atacan, eşine yönelik yorumlara günler sonra ilk kez cevap verdi.

Bir takipçi, Atacan’a “Kıskanmıyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Atacan, “Neden kıskansın ki!” diyerek, eşine duyduğu güveni ve saygıyı gözler önüne serdi.

Eleştirilere ilişkin görüşlerini de paylaşan Atacan, şu ifadeleri kullandı:

“Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bu sadece boş bir eleştiri.”

Atacan, özellikle Pınar Altuğ’un yaşına dair yapılan yorumlara da değinerek sosyal medya kullanıcılarını uyardı:

“Pınar 50 yaşını geçmiş bir kadın ama 50 göstermiyor. Eleştirenler kıskanıyor. Bu kadar geri kafalı olmamamız lazım.”

Ünlü çiftin bu açıklamaları, sosyal medyada hem gündem yaratırken hem de yaş ve spor konularında bilinçli mesajlar vermiş oldu.