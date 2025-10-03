Kenan Yıldız ve Natalia Shadle İlk Kez Görüntülendi

İtalyan futbol takımı Juventus’un genç yıldızı ve Türkiye millî futbol takımının önemli isimlerinden Kenan Yıldız, uzun süredir hakkında konuşulan özel hayatıyla ilgili olarak ilk kez kameralara yansıdı. Yıldız, Avustralyalı model Natalia Shadle ile birlikte Milano sokaklarında görüntülendi. Daha önce basına yansımayan bu ilişkileri, ikilinin birlikte yürürken objektiflere yakalanmasıyla belgelenmiş oldu.

İLK KEZ BELGELENDİ

20 yaşındaki Kenan Yıldız ile yaşıtı Natalia Shadle’nin ilişkisi, sosyal medyada ve magazin gündeminde uzun süredir konuşuluyordu. Ancak çift, bugüne kadar hiç fotoğraflanmamış ve ilişkilerini özel hayatlarında gizli tutmayı tercih etmişti. Habertürk tarafından paylaşılan görüntüler, genç futbolcu ile modelin ilişkisini net bir şekilde ortaya koydu. Milano sokaklarında el ele yürüyüş yapan ikili, hem sakin hem de oldukça uyumlu görüntüler sergiledi.

GENÇ YAŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN İLİŞKİ

İlişkinin özellikle genç yaşlarda olması ve iki tarafın da kendi alanlarında popüler olmaları, takipçilerin ilgisini artırdı. Kenan Yıldız, Juventus’ta gösterdiği performans ile dikkat çekerken, Natalia Shadle de model olarak uluslararası arenada adından söz ettiriyor. İkilinin sosyal medya hesaplarında ilişkilerine dair henüz bir paylaşım yapılmamış olması, fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

GELECEK PLANLARI MERAK KONUSU

Henüz ilişkileriyle ilgili resmi bir açıklama yapmayan çiftin, geleceğe dair planları da merak konusu oldu. Milano’daki yürüyüş görüntüleri, ilişkilerinin sağlam temellere dayandığını gösterse de, genç yaşta bu kadar dikkat çekmek, çiftin özel hayatlarını daha da korumalarını gerektirebilir.

MAGAZİN DÜNYASINDA YANKI UYANDI

Genç futbolcunun yurtdışındaki kariyeri ve modelin uluslararası projeleri göz önüne alındığında, Kenan Yıldız ve Natalia Shadle’nin beraberliği, hem spor hem de magazin dünyasında ilgi odağı haline geldi. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri arasında kısa sürede paylaşılarak geniş yankı buldu.