Çağla Şıkel kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Çağla Şıkel oldukça yaygınlaşan salgın hastalığa yakalandı. İki oğlu bulunan ünlü manken, Influenza virüsüne yakalandığını söyledi. Odaya kimsenin girmediğini ve hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten ünlü manken, herkesi virüs hakkında uyardı. Çağla Şıkel, “Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid’e benzemiyor” dedi.

EVE KAPANDI

Şıkel, köpeği Tarçın’ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da şu sözler ile paylaştı:

“Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda… Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın.”