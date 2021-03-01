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Serenay Molasını Bitirdi

Serenay Molasını Bitirdi
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27 Eylül 2021 - 16:25

Aşk hayatı ile hep gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, artık işleri gündem de olaçağını belirtti. Bir firmanın reklam anlaşması yapan oyuncu, şimdi dizi için de anlaşmaya vardı.

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan banka, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı.

7 milyon TL karşılığında bankanın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.

Geçtiğimiz hafta İzmit’te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. “Komedyen Feyyaz Yiğit’in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak?Yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak?” onu hep birlikte göreceğiz…

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Sarıkaya, geçtiğimiz hafta senaryo okurken verdiği pozu, “Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…” ifadeleriyle 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, birkaç gün önce çekimler için bulunduğu Adana’da otomobilin içinde poz vermiş ve kovboy şapkalı karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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