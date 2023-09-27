AKP’nin Mansur Yavaş’ın karşısına çıkaracağı isim belli oldu. Fatih Portakal açıkladı

AKP’de Ankara adaylığı için iki ismin öne çıktığı iddia ediliyor. Kulislerde Turgut Altınok ve Hulusi Akar konuşulurken Fatih Portakal, Altınok’un görev beklediğini açıkladı.

Partilerde Ankara için isimler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den yeniden aday olacağını açıkladı.

AKP’DE İKİ İSİM KONUŞULUYOR

Cumhur İttifakında Ankara için iki ismin öne çıkıyor. Gazeteci Fatih Portakal, Ankara için Turgut Altınok isminin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

“MANSUR YAVAŞ’IN KARŞISINA TURGUT ALTINOK”

Portakal yaptığı açıklamada “Yerel seçimlerde Ankara’da Turgut Altınok’un Mansur Yavaş’ın karşısına AK Parti’den aday olarak çıkacağı tahmin ediliyor. Keçiören Belediye Başkanı kendisi. MHP kökenli bir isim, ismi çok konuşuluyor ve görev bekliyor.” dedi.

ALTINOK: “ANKARA İÇİN GÖREVE HAZIRIZ”

Altınok’un Sözcü TV’nin sorularına yanıt verdiğini söyleyen Portakal, Altınok’un açıklamalarını aktardı.

Altınok, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada “‘Aday ol’ denilirse biz de Ankara için göreve hazırız. CHP’ye oy veren vatandaşlar da ‘belediye seçimlerinde aday olursan oyum senindir’ diyor. Ben kendimi bir hizmetkar olarak görüyorum” dedi.

‘HULUSİ AKAR’ İDDİASI

Altınok’un adaylık için ‘yeşil ışık’ beklediğini savunan Portakal, Ankara için ismi geçen isimlerden birinin de eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu iddia etti.