MHP’den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi

Gazeteci Alican Uludağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile , Sinan Ateş soruşturmasının savcısı Ahmet Altun’un gizlice görüştüğünü ve bazı tekliflerde bulunduğunu öne sürdü.