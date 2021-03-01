Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !

Uzun zamandır müzik piyasasında adı duyulmayan ve sinema projeleriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Şarkıcı, müzikle ilgili projelerini anlattı.

Mahsun Kırmızıgül, arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaki bir mekanda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Mahsun Kırmızıgül, uzun yıllar sonra müziğe döneceğini açıkladı. 16 yıl sonra albüm çıkaracağını ve onun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

ÇIKIŞIM FARKLI OLACAK!

Albümde sevenleri için sürprizleri olduğunu anlatan Kırmızıgül, “Albüme çalışıyorum ama önce onu bitereyim sahnelere dönmeyi istiyorum. 16 yıldır sonra albüm çıkaracağım. Sürprizler zaten var, sahneye çıkışım farklı olacak, özledim tabii ki orayı” dedi.