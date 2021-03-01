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Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !

Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !
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27 Eylül 2021 - 16:16

Uzun zamandır müzik piyasasında adı duyulmayan ve sinema projeleriyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Şarkıcı, müzikle ilgili projelerini anlattı.

Mahsun Kırmızıgül, arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaki bir mekanda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Mahsun Kırmızıgül hayranlarına müjde!

Mahsun Kırmızıgül, uzun yıllar sonra müziğe döneceğini açıkladı. 16 yıl sonra albüm çıkaracağını ve onun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Mahsun Kırmızıgül hayranlarına müjde!

ÇIKIŞIM FARKLI OLACAK!

Albümde sevenleri için sürprizleri olduğunu anlatan Kırmızıgül, “Albüme çalışıyorum ama önce onu bitereyim sahnelere dönmeyi istiyorum. 16 yıldır sonra albüm çıkaracağım. Sürprizler zaten var, sahneye çıkışım farklı olacak, özledim tabii ki orayı” dedi.

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