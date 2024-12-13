HADİSE’NİN İDEAL SEVGİLİSİ!

Son dönemde Esas Oğlan dizisiyle adından söz ettiren Hadise, “ideal sevgili”de olması gereken özellikleri sıraladı. Şarkıcı “Bir film izledikten sonra film üzerine sohbet edemiyorsan bu bir ilişki değildir” ifadelerini kullandı.
İlk kez bir diziyle izleyici karşısına çıkan ve dizideki performansıyla gündem olan Hadise, “ideal sevgili”nin nasıl olması gerektiği hakkında konuştu.
Esas Oğlan dizisiyle gündeme gelen yıldız, bir sevgilinin destekçi olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
“Aşırı yakışıklılığı geçelim” diyen şarkıcı “Benim için önemli değil. ‘Uzun boylu olsun, saçı uzun olsun’ gibi kriterlerim yok. Yakışıklılık bir yere kadar bence. Günün sonunda o kişiyle bir film izledikten sonra film üzerine sohbet edemiyorsan bu bir ilişki değildir” ifadelerini kullandı.
“Her anlamda sabırlı olması lazım” diyen Hadise “İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı çünkü o beni de besliyor” diye ekledi.
Kriterlerine “sorumluluk sahibi”ni ekleyen Hadise, sadık olmanın önemli olduğunu “Bu basit bir şey bile olabilir. Mesela yemektesin, seni rahatsız edecek şekilde bir başka kadına bakması mesela, bir kadını beğenmek başkadır ama partnerini rahatsız edecek şekilde bir başkasına bakıyorsan bu da bir ‘red flag’dir. Tecrübeden konuşuyorum, o yüzden bu kadar sertim bu konuda ” sözleriyle ifade etti.
2 YIL SONRA GELEN MEHMET DİNÇERLER İTİRAFI
Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını açıklamıştı. Hadise, gerçeği ilk kez açıkladı. Fatih Altaylı, şarkıcıya “Durduk yere ani bir evlilik oldu. Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?” diye sordu.
“Birkaç şey söyleyebilirim” diyen Hadise “Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden” yanıtını verdi.
Hadise sözlerine “İnsan neden evlenir? O an öyle hissedersin. İyi hissedersin, rahat hissedersin ve inanırsın. Ben bugüne kadar inanmadığım bir şeye girmemişimdir ama olmadı bu kadar. Bir daha evlenir miyim? ‘Evet’ bir daha boşanır mıyım ‘Evet” diye devam etti.
Mehmet Dinçlerler ile Hadise 30 Nisan 2022 tarihinde dünyaevine girmiş ve 5 ay sonra boşanmıştı.
“GENEL ANLAMDA YORUMLAR ÇOK GÜZEL”
İlk kez bir dizide rol alan Hadise, oyunculuğu ve diziye gelen yorumlar hakkında konuşmuştu.
Hadise “Çok sevildi. Tabii ki sevmeyenler de olur sevenler de. Aynı şarkılarımız da olduğu gibi. Sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi” ifadelerini kullandı.
“Ben çok heyecanlıyım, bu benim için yeni bir dönem o yüzden çok mutluyum” diyen Hadise’ye oyunculuğa devam edip etmeyeceği soruldu. Şarkıcı “Valla sıcak bakıyorum, oyunculuğu sevdim” yanıtı verdi.