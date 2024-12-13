HADİSE’NİN İDEAL SEVGİLİSİ!

2 YIL SONRA GELEN MEHMET DİNÇERLER İTİRAFI

Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını açıklamıştı. Hadise, gerçeği ilk kez açıkladı. Fatih Altaylı, şarkıcıya “Durduk yere ani bir evlilik oldu. Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?” diye sordu.

“Birkaç şey söyleyebilirim” diyen Hadise “Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden” yanıtını verdi.