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Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik!

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik!
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08 Şubat 2023 - 15:37

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’nın Hatay’da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma’nın ailesinden acı haber geldi. Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma’nın annesinin vefat ettiğini duyurdu.

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