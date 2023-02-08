Haluk Levent deprem bölgesinde isyan etti! ‘Fiyat söyleyin gönderelim, nedir bu ya?’

Telefonların çekmediğini söyleyen Levent şunları söyledi:

“Telefon operatörleri!

Bu 3. Gün

Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya ! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!”