Haluk Levent: Kıvanç Tatlıtuğ 200 bin TL, Merih Demiral 1 milyon TL bağış yaptı!

Haluk Levent duyurdu: “Kıvanç Tatlıtuğ 200 bin TL, Merih Demiral 1 milyon TL bağış yaptı. Ünlü oyuncu ayrıca lojistik destek vereceğini de söyledi.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği depremzedelere yardımcı olmak için afet bölgelerinde çalışmalar yürütüyor. Ünlü sanatçı bu kapsamda, destek olmak isteyenlerin de katılım gösterebilmeleri için bir bağış kampanyası düzenledi. Kampanyaya Kıvanç Tatlıtuğ ve Merih Demiral da destek verdi.

Levent, Tatlıtuğ’un 200 bin TL bağışta bulunduğunu ve ayrıca lojistik destek vereceğini açıklarken Merih Demiral’ın 1 milyon TL bağış yaptığını