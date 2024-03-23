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Metina’ya operasyon: 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina’ya operasyon: 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mart 2024 - 16:27

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonda 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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