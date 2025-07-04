Serdar Bilgili Les Ottomans’ı 1,8 Milyar TL’ye Aldı: İhale Süreci Tartışma Yarattı

Boğaz hattının gözde otellerinden Les Ottomans’ın satışıyla ilgili dikkat çeken belgeler ortaya çıktı. İstanbul Gayrimenkul İcra Dairesi’nin 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ihale sonucu otelin 3,2 milyar TL’ye satıldığı duyurulmuştu. Ancak ortaya çıkan satış belgesine göre, Les Ottomans 1,8 milyar TL’ye el değiştirdi. Bu gelişme, 3,2 milyar TL’lik teklifin sadece formaliteden ibaret olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Tekliflerin İkisi de Aynı Şirkete Ait

İhalenin kazananı Serdar Bilgili’ye ait BLG Varlık Yönetim oldu. Şirket, 3,2 milyar TL’lik bedelle oteli aldığını belirtirken, ihalede verilen her iki teklifin de aynı firmaya ait olması dikkat çekti. Satış işlemi ise “alacağına mahsuben” gerçekleşti. Bu da, satış bedelinin nakit olarak değil, devralınan alacak karşılığında ödendiğini gösteriyor.

150 Milyon Dolarlık Borç, 45 Milyon Dolara Satıldı

Ünal Aysal’ın Akbank’a olan 150 milyon dolarlık borcunun, Serdar Bilgili tarafından yalnızca 45 milyon dolara devralındığı ortaya çıktı. Bu işlem sonrası otelin piyasa değeriyle kıyaslandığında, Bebek’teki lüks bir konut fiyatına satıldığı anlaşıldı. Bağımsız ekspertiz raporları ise Les Ottomans’ın gerçek değerini 180 milyon dolar seviyesinde gösteriyor.

Devlet, 640 Milyon TL KDV Gelirinden Oldu

Satış işleminin varlık yönetim şirketi aracılığıyla yapılması, devlete önemli bir vergi kaybı yaşattı. Alacak devriyle gerçekleştirilen bu tür işlemlerde KDV muafiyeti uygulanıyor. Bu nedenle devletin, 640 milyon TL’lik bir KDV gelirinden mahrum kaldığı belirtiliyor.

Ünal Aysal’dan Satışa Dava Hazırlığı

Les Ottomans’ın eski sahibi Ünal Aysal, satışın iptali için hukuki adımlar atmaya hazırlanıyor. Aysal, otelin gerçek değerinin çok altında satıldığını savunarak, işlemin iptali için dava açmaya hazırlandığını belirtti. Gelişmeler, kamuoyunda tartışma yaratırken, satış sürecinin şeffaflığı da sorgulanıyor.