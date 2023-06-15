Mine Tugay tatilde

Havalarının ısınmasıyla tatile çıkan güzel oyuncu Mine Tugay, bikinisini giyip poz verdi.

En son Yalı Çapkını dizisine Defne karakterine hayat veren güzel oyuncu Mine Tugay, yüzündeki değişim nedeniyle eleştirilmişti.

“Birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım”

Gündem olan oyuncu, estetik iddialarına “Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor.” yanıtını vermişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, şu sıralar yaz tatilinde. Güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, havuz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

“Yazı sevmeye başladım”

Güzel oyuncu bikinisiyle verdiği poza “Yazı sevmeye başladım.” notunu düştü.

44 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü ve güzelliğine hayranlarından beğeni yağdı.