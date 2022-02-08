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Kurt Zouma’nın kedisine işkence ettiği skandal görüntüler basına sızdı!

Kurt Zouma’nın kedisine işkence ettiği skandal görüntüler basına sızdı!
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08 Şubat 2022 - 13:17

Son Dakika: Kurt Zouma’nın kedisine işkence ettiği skandal görüntüler basına sızdı! Hapis cezası alabilir…

Kurt Zouma kediye işkence etti! Açıklama yaptı… – Akıllı Gündem

West Ham United forması giyen Kurt Zouma’nın kedisine işkence ettiği skandal görüntüler ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan 27 yaşındaki futbolcu, suçlu bulunması halinde 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Kurt Zouma, evindeki kediye tekme attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gündeme oturdu.

The Sun’ın ulaştığı görüntülerde, Fransız futbolcunun, evindeki bir kediye Futbol topuna vurur gibi tekme attığı görülüyor ve bu esnada videoyu kaydeden kişi ya da kişilerle birlikte kahkaha attığı duyuluyor.

Tekmelediği kediyi bir süre evin içinde kovalayan 27 yaşındaki futbolcunun evcil hayvanına ettiği işken bununla bitmedi. Evin içinde kovaladığı kediye ayakkabı fırlatan Fransız futbolcu, yakaladıktan sonra ise yüzüne tokatlar attı.

KARDEŞİ KAYDETTİ, KÜÇÜK ÇOCUK ŞAHİT OLDU

İngiltere’yi ayağa kaldıran görüntüleri Kurt Zouma’nın kardeşi Yoan’ın çektiği öne sürülürken tüm bu yaşananlar esnasında evde bir çocuğun olduğu ve kediye yapılan işkenceye şahit olduğu tespit edildi.

 

Son Dakika: Kurt Zoumanın kedisine işkence ettiği skandal görüntüler basına sızdı Hapis cezası alabilir...

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Öte yandan The Telegraph, Kurt Zouma hakkında kedisine Işkence içerikli şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 27 yaşındaki futbolcu, suçlu bulunması halinde 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

WEST HAM UNITED AÇIKLAMA YAPTI

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“West Ham United kulübü olarak oyuncumuz Kurt Zouma’nın ortaya çıkan görüntülerini açık şekilde kınıyoruz. Kendisiyle iletişime geçtik ve bu konuyla içişlerimiz dahilinde ilgileneceğiz. Ancak şunu açıkça belirtmek isteriz ki, hayvanlara yapılan bu muameleyi görmezden gelmeyeceğiz.”

KADRO DIŞI KALABİLİR

Kurt Zouma, kedisini tekmelediği görüntülerin ortaya çıkması ardından takımı West Ham tarafından kadro dışı bırakılabilir. Kulübün yaptığı açıklamanın, kadro dışı sinyali olduğu kaydedildi.

 

Son Dakika: Kurt Zoumanın kedisine işkence ettiği skandal görüntüler basına sızdı Hapis cezası alabilir...

 

KURT ZOUMA ÖZÜR DİLEDİ

“Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazaretim yok, içtenlikle pişmanlık duyuyorum. Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorun. Herkesi temin ederim ki, iki kedimiz de gayet iyi ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak münferit bir olaydı.”

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