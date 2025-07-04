İstanbul’da Sıcak Alarmı: Valilik ve Meteoroloji Aynı Noktada Uyardı

İstanbul Valiliği, 5-12 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 5-12 Temmuz tarihleri arasında özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamilelerin güneş altında kalmamaları gerektiği belirtildi. Güneş çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Özellikle sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaşacağı saatlerde mümkün olduğunca açık alanlarda bulunulmaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmeleri, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, sıcak hava dalgasının orman yangınları açısından da risk oluşturabileceğine dikkat çekilerek, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve benzeri yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ve ilgili kurumların yapacağı açıklamaları takip etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını önemle tavsiye etti.