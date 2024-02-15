Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
15 Şubat 2024 - 11:12
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.113,55 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 41,47 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.113,55 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükseldi. En fazla kazandıran yüzde 2,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul dün BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.072,08 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının Fed’in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin arttığını belirten analistler teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti. Bugün küresel piyasalarda yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde gelen karlarının,

Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları

Teknoloji şirketlerinin bilanço tahminleri ABD ekonomisinde “yumuşak iniş” senaryolarını güçlendir.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise İngiltere’de büyüme ve sanayi üretimi, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
TCMB’den faaliyet izni kararı!TCMB’den faaliyet izni kararı!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
İstanbul Borsası yeni güne yükselişle başladıİstanbul Borsası yeni güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 79,61 dolarBrent petrolün varil fiyatı 79,61 dolar
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !